Mersin'de araç motorunda 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de bir otomobilin motor kısmında çuvallar içerisine gizlenmiş halde 136 paket halinde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda il dışından kente eroin maddesi getirileceğinin bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, uygulama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Uygulamalarda narkotik dedektör köpeği de arama yaptı. Köpeğin, şüpheli bir aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine o bölgede arama yapan polis ekipleri, çuvallar içerisinde 136 paket halinde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise serbest kaldı.