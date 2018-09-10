Mersin'de araç uçuruma yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, araç sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Veli Şimşek (30) yönetimindeki 33 ZA 554 plakalı otomobil, Kızılca Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu Jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan yaralı olarak kurtarılan Şimşek, halat yardımı ile yukarı çıkarıldı. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.