Mersin'de aranan 115 kişi yakalandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar ve Akdeniz ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet MüdürlüğÜ'ne bağlı Akdeniz ve Toroslar ilçe emniyet müdürlükleri son 10 içinde yaptığı çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Akdeniz'de gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol ile gümrük kaçağı bandrolsüz sigara operasyonlarında 55 şişe kaçak işçi, 6 bin 135 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 60 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş içime hazır hale getirilmiş makaron ve 60 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçede asayiş yönünden de çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda bir bahçeden 170 kilogram limon, kamuya ait binadan hırsızlık yapan 4 kişi ile 2004 doğumlu kız çocuğunu taciz eden Y.S. ve kasten yaralama, tehdit, gasp yaparak kaçan 3 kişiyi yakaladı.

Ekipler ilçede aranan şahıslara yönelikte çalışma yürütüyor. Hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık, nitelikli yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 48 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Toroslar'da da aranan 67 kişi yakalandı.

Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 110 paket gümrük kaçağı sigara, 27 adet ruhsatsız silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 120 fişek, 134 gram esrar, 3 gram kokain, 15 gram shunk, 17 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hırsızlık olaylarına karşı gerçekleştirilen çalışmalarda da 2 kişi suçüstü yakalanırken, şase ve numaraları silinmiş 12 motosiklet, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ise hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık suçlarından haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 26 şahıs ile yine hakkında birçok suçlardan yakalama kararı bulunan 41 kişi yakalandı.