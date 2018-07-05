Mersin’de aranan 16 kişi yakalandı

Edinilen bilgiyi göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye uyruklu Y.K.N. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 bin 530 paket, A.E. isimli şahsın ikametinde ise 4 bin 672 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak, KOM Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

M.İ. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 9 milimetrelik ruhsatsız tabanca, 6 muhtelif markalarda şarjör, değişik ebatlarda 606 fişek ile 1 balistik iç yelek ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemlerin yapılması için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bir iş yerinde halk sağlığına zararlı üretim yapıldığının bilgisi üzerine zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenleyen ekipler, M.G. isimli şahsa ait iş yerinde 615 kilogram sakatat, 372 kilogram sucuk ve 8 ayrı firmaya ait 10 bin 303 sahte etiket ele geçirildi. Operasyonda dükkan sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, ilçede yaptıkları çalışmalarla aranan şahısları da yakaladı. Ekipler, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma, resmi belgede sahtecilik, yaralama ve borçlunun ödeme şartını ihlal, suç üstlenme ve tehdit suçları gibi farklı suçlardan aranan 16 kişiyi de gözaltına aldı.