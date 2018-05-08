Mersin’de aranan 31 kişi yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, suç ve suçlulara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede çalışma yapan ekipler, 6 şüphelide yaptığı aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 73 fişek ele geçirdi. Konuyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İlçede, kaçak sigara ve hırsızlık suçlarından aranan 4 şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, şüphelilerde yaptığı aramada, çalıntı 2 motosiklet ve değişik markalarda 352 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Öte yandan, ’kasten adam öldürme, kasten adam yaralama ve hükümlünün kaçması’ suçlarıyla hakkında kesinleşmiş 21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.M isimli bir şahsın merkez Mezitli içesinde olduğu bilgini alan ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildiği bildirildi.