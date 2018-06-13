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13 Haziran 2018 17:13

Mersin’de aranan 33 kişi yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlara karışan 14 kişiyi yakaladı.

Mersin’de aranan 33 kişi yakalandı

13 Haziran 2018 17:13

Ekipler ayrıca, ilçede çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, son 1 haftada yaptığı çalışmalarla birçok suça bulaşan şahısları gözaltına alırken, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları da yakaladı. Ekipler, ilçede ruhsatsız tabancı bulundurma, hırsızlık, kaçak sigara, kaçak içki ve uyuşturucu madde suçlarına karışan 14 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, şahıslarla birlikte tüfek, tabanca, silahlara ait mermi, gümrük kaçağı sigara, içki ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik de çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş para ve hapis cezası bulunan 38 kişiyi de yakalayarak, cezaevine teslim etti.




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