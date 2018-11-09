Mersin'de aranan 38 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 şahsı gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 1 kilo 770 gram esrar, 56 kök kenevir, 11 ruhsatsız av tüfeği, 585 litre motorin, 130 litre benzin, 330 paket kaçak sigara ve 13 adet tarihi sikke ele geçirdi.

Öte yadan, trafik denetimleri yapan ekipler 1 haftada 5 bin 794 araç ve 8 bin 270 vatandaşı kontrol etti. Bu kapsamda yapılan uygulama neticesinde, 460 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 141 bin 290 TL idari para cezası kesildi. 42 aracı trafikten men eden ekipler, 24 araç sürücüsüne 'Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Şerit Değiştirme/Makas Atma', 29 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu ile Görüşme' ve 138 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Takmama' suçlarından toplam 27 bin 359 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler kontroller esnasında aranan 38 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.