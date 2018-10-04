Mersin'de aranan 54 kişi yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, son 10 günde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme, dolandırıcılık, nitelikli yağma gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 kişiyi yakaladı.

Bu arada, ekipler yine son 10 gün içinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 kişiyi gözaltına alırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 174 gram esrar, 20 gram, 86 uyuşturucu hap, 20 gram metaanfetamin, 1 fiş eroin, 3 ruhsatsız silah, 5 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 85 dolu fişek ele geçirdi.

Bir adreste de alınan arama kararı doğrultusunda arama yapan ekipler, 1 av tüfeği, 63 dolu kartuş, 57 adet 9 mili metre çapında dolu fişek, 15 gram esrar, 1 adet 7,65 çapında tabanca ele geçirdi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı sigaraya yönelik de çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 şahıstan bin 301 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.