Mersin'de aranan 75 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 81 ilde olduğu gibi Mersin'de de "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. 379 personelin katıldığı uygulamada, 11 bin 356 şahıs sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheliyi yakaladı. Son bir haftada terör ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını da sürdüren ekipler, 255 tarihi eser niteliği olan sikke ve 110 litre el yapımı alkol ele geçirdi. Söz konusu olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, trafik denetimlerine de devam eden ekipler, 6 bin 216 araç kontrol ederek, 932 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde 86 araç trafikten men edilirken, toplamda 227 bin 645 TL idari para cezası kesildi.