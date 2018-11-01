Mersin'de aranan 82 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 82 kişiyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın 827 personelle yaptığı "Huzur ve Güven" uygulamasında 16 bin 176 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca 2 bin 68 aracı kontrol eden ekipler, 79 araç sürücüsüne 11 bin 994 TL idari para cezası keserken, 4 aracı da trafikten men etti. Yapılan kontrollerde, 150 litre sahte içki, çalıntı olduğu tespit edilen 550 metre telekom kablosu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Öte yandan, terör suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu öne sürülen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toroslar ilçesinde de bir adreste arama yapan ekipler, 14,5 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.