Mersin'de aranan 82 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın 827 personelle yaptığı "Huzur ve Güven" uygulamasında 16 bin 176 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 82 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 2 bin 68 aracı kontrol eden ekipler, 79 araç sürücüsüne 11 bin 994 TL idari para cezası keserken, 4 aracı da trafikten men etti. Yapılan kontrollerde, 150 litre sahte içki, çalıntı olduğu tespit edilen 550 metre telekom kablosu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Öte yandan, terör suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu öne sürülen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toroslar ilçesinde de bir adreste arama yapan ekipler, 14,5 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.