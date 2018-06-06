Mersin’de asfalt çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım projeleri kapsamında gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler, vatandaşlar için önem arz eden, Doğusandal Mahallesi ile Mezitli ilçesine bağlı Takanlı Mahallesini birbirine bağlayan 10 kilometrelik yolu, bir hafta içerisinde tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 7 bin 680 metreküp asfalt sıkıştırma malzemesi, 93 bin 600 kilogram astar malzemesi, 99 bin 800 kilogram asfalt malzemesi ve bin 124 metreküp asfalt mıcırı kullanıldığı bildirildi.

Doğusandal Mahallesi Muhtarı Hasan Bulut, "Yolumuz çok bozuktu. Yolun olduğu bölge aynı zamanda üretim sahamız olduğu için üreticilerimiz yetiştirdiği ürünleri depolamaya taşırken bu yolu kullanıyordu ve çok sıkıntılar oluyordu. Ürünler tozlanıyordu. Deforme oluyordu. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Ürünlerimizin kalitesi düşmeyecek. Bu yol aynı zamanda Mezitli ilçemizi bizim ilçemize bağlayan önemli bir yol" dedi.