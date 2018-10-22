Mersin'de 'Aşık Sıdki Baba' etkinlikleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniceli Aşık Sıdki Baba'yı anmak, deyişlerinin ve hayat hikayesinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına düzenlenen ikinci 'Aşık Sıdki Baba' etkinlikleri sona erdi.

Tarsus'tan yola çıkarak deyişleri ile Türk kültürüne ve Alevi-Bektaşi geleneğine büyük katkılar sunan Yeniceli Aşık Sıdki Baba anısına düzenlenen etkinlik, ‘Deyişler ve Sıdki Baba Türküleri' konseri ile son buldu.

19 Ekim tarihinde sempozyumla başlayan anma programı, Tarsus İncirgediği Mahallesi'nde yer alan Yörük Müzesi ziyareti ile devam etti. Müze gezisinin ardından Elvan Sevim, Meliha Güneş, Fahri Işık, Hasan Özel'in gerçekleştirdiği mini konser ile kulakların pası silindi.

Müze ziyaretinin ardından katılımcıların sonraki durağı Yenice Mahallesi Cem Evi oldu. Çamalan Mengi ekibinin gösterisi ile başlayan renkli gece birbirinden kıymetli seslerin konserleri ile tamamlandı.

“Sosyal belediyeciliğin en uç noktasında hizmet veriyoruz”

Cem evinde devam eden etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, “Belediyeler yalnızca yol, kaldırım, park, kanalizasyon, arıtma gibi fiziki hizmetleri yapmaz. Böyle sosyal çalışmalar da yapar. Büyükşehir Belediyemiz yıllardır sosyal belediyeciliğin en uç noktasında hizmet vermeye devam etmiştir. Geleneklerimizi göreneklerimizi yaşatacak etkinlikler, yemeğimizden tutunda destanlarımıza, türkülerimizden tutun da bu topraklara hizmet edenlerin kitaplarla yaşatılmasına kadar çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız sempozyumumuzdaki çalışmalar kitap haline getirilmişti. Bu yıl da inşallah kitap haline getirilecek. Severek, duygulanarak, içlenerek okuduğumuz çoğu türkünün kime ait olduğunu bilmeden söyledik ama meğerki Sıdki Baba'nın türküleriymiş. Onları bu çalışmalar neticesinde öğreniyoruz. Çalışmaları için değerli akademisyenlerimize ve bu konuya sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Deyişler ve Aşık Sıdki Baba Türküleri' konseri gerçekleştirildi. Konser kapsamında sahneye ilk olarak TRT Ankara Radyosu Bağlama Sanatçısı Ferhat Durmuş çıktı. Durmuş gerçekleştirdiği saz dinletisi ile bağlamasını adeta konuşturarak, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Durmuş'tan sonra sahne alan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Meliha Güneş, Aşık Sıdki Baba'ya at ‘İçtim Aşk Meyini' deyişi ile sahneye çıktı. Seslendirdiği türküleri ile vatandaşları mest eden Güneş, sahneyi Fahri Işık'a bıraktı.