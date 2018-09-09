Mersin’de avukatlara hukuki ve cezai sorumlulukları anlatıldı

Mersin Barosu tarafından ‘Avukatın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu’ konulu seminer düzenlendi. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde düzenlenen seminerde, Denizli Barosu’ndan Adil Giray Çelik ‘Sokrates’ten Günümüze Avukatlık Mesleğinin Tarihsel Süreci’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör ‘Avukatın Cezai Sorumluluğu’ ve Ankara Barosu’ndan Kaya Yelek ‘Avukatın Hukuki Sorumluluğu ve Avukatlık Sözleşmesi’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

"Toplumda avukatlara olan güven zedelenmemeli"

Seminerin açılışında konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, günümüzde avukatın en temel sorunlarından birisinin, teoriye ve uygulamaya yönelik hukuki bilgiye ulaşılması, üretilmesi, yönetilmesi ve aktarılması olduğunu, bu nedenle Mersin Barosu olarak mesleki eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Bir avukatın öncelikle yasaları çok iyi bilmesi gerektiğine vurgu yapan Yeşilboğaz, “Avukat yürürlükteki kuralları yakından takip etmekle yükümlüdür. Yasalardaki değişiklikleri, çıkan yeni yasaları, tüzük, yönetmelik gibi diğer hukuk kurallarını yakından takip etmelidir. Bu nedenle, sürekli değişen yasalar karşısında meslektaşlarımızı bilgilendirmek için alanında uzman eğitimciler tarafından sık sık mesleki seminer düzenleyerek, yasalardaki son değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgiye ulaşmalarına katkı sağlayacağız" dedi.

Avukatın, müvekkiline karşı görevini en iyi şekilde ifa etmesi gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Bu nedenle avukatlar, yetki ve sorumluluklarını bilmek zorundadır. Hukuki ve cezai sorumluluğunu bilmeyen ya da bilip de kural dışı hareket eden avukatlar hakkında maalesef baromuza çok fazla şikâyetler geliyor. Bu şikâyetler sonucu avukatlar disipline sevk edilmekte ve birçok kez yargı mercilerine intikal ettirilmektedir. Bu nedenle avukatların bu konuda sorumluluğunun ve haklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bir hukukçunun suç oluşturacak ya da tazminat ödemesini gerektirecek

bir duruma düşmesi, toplumda avukatlara olan güveni zedeler” diye konuştu.

Serbest avukatlık yapanların, müvekkille uğraşmanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini ifade eden Yeşilboğaz, “Bir müvekkiliniz sizin en büyük düşmanınız olabilir. Bu nedenle bir hukukçunun en iyi bilmesi gereken konular, toplumun hakları ve kendi haklarıdır. Mesleğimiz çok tehlikeli. Giydiğimiz cübbe ateşten bir gömlek. Özellikle mesleğe yeni adım atan meslektaşlarımız, avukatın görev suçlarını çok iyi bilmesi, kendisini korumasını bilmesi gerekiyor. Kendi haklarınızı bilmezseniz, kendinizi koruyamazsınız, başkalarının haklarını koruyamazsınız. En ufak bir yanlışla, yıllarımızı verdiğimiz meslek hayatımız bir anda bitebilir. Mersin Barosu olarak, ileride bizleri temsil edecek olan geleceğin avukatlarını yetiştirmek, en önemli görevimiz ve sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Başkan Vekili Gazi Özdemir, konuklarına teşekkür plaketi takdim etti.