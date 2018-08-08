Mersin’de ayağından vurulan köpeğe büyükşehir ekipleri müdahale etti

Türkiye’de son günlerde giderek artan sokak hayvanlarına yönelik şiddetin bir örneği de Mersin’de yaşandı. Merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuzucubelen Mahallesi ve Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi’nde yaralı halde bulunan iki köpek Büyükşehir’in koruması altına alındı. Ekipler köpeklerden birine ’Güçlü’ diğerine ise ’Suskun’ ismini verdi.

"Köpeği ayağından vurmuşlar"

Kuzucubelen Mahallesi’nde sağ ön ayağından silahla vurulmuş halde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından bulunan sokak köpeğine Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı ile anında müdahale edildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan ve yaralı halde sokağa bırakılan köpek tedavi edildi. 2 buçuk yaşındaki köpeğin 3 yerinden kırılan pazı kemiği ameliyatla birleştirilerek platin takıldı.

"2 saat süren ameliyatla ayağına platin taktık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Veteriner Mehmet Cücük, köpeğin durumunun iyi olduğunu ve yaklaşık iki ayda sağlığına tamamen kavuşacağını belirterek, "Kanamasını durdurduk ve gerekli tedavilere hemen başladık. Kurşun’un girdiği bölgede pazı kemiğinde üç parça kırık olduğunu gördük. Kemikleri parçalanmıştı. Kırılan kemik parçasının bir tanesini almak zorunda kaldık. Diğer parçaları ameliyatla bir araya getirdik. Yaklaşık iki saat süren ameliyatta ayağına platin taktık. Müdahalemiz kısa sürede sonuçlarını verdi ve köpeğimiz iyileşmeye başladı. Şu an beslenmesinde hiçbir problem yok. Yarasının tamamen kapanmasını bekliyoruz. Hiç kimseye zararı olmayan köpeğimizin vurulması çok insafsızca. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu hayvanların bizden istediği bir avuç su, bir parça ekmek ve birazcık sevgi. Lütfen eksik etmeyelim " dedi.

"Suskun ve yavruları koruma altında"

Öte yandan Silifke Sussanoğlu mevkiinde trafik kazası geçiren bir köpek daha hayvan ambulansı ile barınağa getirildi. Aracı ile çarpan kişi tarafından kaderine terk edilen köpek Büyükşehir Belediyesi sayesinde yeniden hayata tutundu. Suskun adı verilen ve tedavisi yapılan köpek aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerleri eşliğinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde doğum yaptı. Suskun ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cücük, "Yaralı halde bulduğumuz köpeğimize ilk müdahaleyi hayvan ambulansımızda yaptık. Bir de işin ilginç tarafı kaza geçiren köpek hamile ve doğum yapmasına az kalmıştı. Diz kapağı tamamen parçalanmıştı. Diz kapağında kırılan kemikleri birleştirdik. Ufalanan ve kurtarılamayacak durumda olan kemikleri ameliyat esnasında çıkardık. Köpeğimiz hamile olduğu için anestezi esnasında özel ilgi göstermemiz gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Suskun da Güçlü ile birlikte iyileşecek" ifadelerini kullandı.