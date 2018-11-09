Mersin'de "Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplandı

Valilik Toplantı Salonunda 6'ncısı yapılan toplantıda konuşan Vali Su, Türkiye ve Mersin'de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydederek, özellikle son dönemlerde Mersin'de önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Bağımlılık ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çeken Su, diğer taraftan Sosyal Destek Projeleri (SODES) ile sivil toplum kuruluşları tarafından da çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, yürütülen başarılı çalışmaların, bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti. Madde bağımlılığı konusunda ilk hedefin ailelerin bilinçlendirilmesi olduğunu söyleyen Su, "Madde bağımlılığı oluşmasını önlemek diğer önemli bir hedefimiz ise bağımlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek, maddelerden uzaklaşmasını sağlamaktır. Bu iki yönde hem genel idare birimleri hem de belediyelerimiz gerekli çalışma ve denetimleri işbirliği içerisinde sıkı bir şekilde yapıyor" dedi.