Mersin'de Bağımlılık ile Mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde konuşma yapan Su, tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler ile birlikte hareket ederek bugüne kadar yürütülen çalışmalardan önemli sonuçlar elde edildiğini ve bu amaçla yürütülen çalışmalar ile bağımlılığın en asgari seviyeye indirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı sunum yaptığı toplantı, görüş ve önerilerin dinlenmesi ve gündem maddelerinin görüşülerek kurul karalarının alınmasıyla sona erdi.