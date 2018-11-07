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Mersin'de batan tekneden kurtarılanlar hastaneye kaldırıldı

Mersin’de batan mülteci teknesinden kurtarılan 11’i Suriye uyruklu, 1 Türk kaptan hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'de batan mülteci teknesinden kurtarılan 11'i Suriye uyruklu, 1 Türk kaptan hastanede tedavi altına alındı.


Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Balıkçılar tarafından kurtarılan 11 Suriye uyruklu mülteci ile kaptan olduğu belirtilen 1 Türk , sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan ülke dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu göçmenlerin bulunduğu tekne, Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında battı. Yaklaşık 5 mil açıkta batan teknenin yardımına bölgede avlanan balıkçı teknesi yetişti.



Kaptan sabıkalı çıktı


Kurtarılan 11 Suriye uyruklu mülteci ile batan teknenin kaptanı olduğu belirtilen ve daha önceden de göçmen kaçakçılığından sabıkalı olduğu öğrenilen Türk uyruklu kişi Silifke ilçesi Narlıkuyu bölgesinde sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.


Kurtarılanlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan her ihtimale karşı arama ve tarama faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.

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