Mersin’de belediye ekipleri kışa hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ve her ilçede kritik noktalarda konuşlandırılan Koordinasyon Şube Müdürlükleri, olası kar yağışı için tüm önlemleri aldı.

Geçen kış bazı bölgelerde yer yer 2 metreye ulaşan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilese de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla karla kapanan binlerce kilometrelik yol ulaşıma açıldı, yüzlerce vatandaş ise mahsur kaldığı bölgelerden kurtarıldı.

Merkez hariç 9 ilçede 62 iş makinesi, 43 kamyon ve 20 diğer türden araçla alarm durumuna geçirilen ekipler, 195 personelle en uzak noktalarda yaşayan vatandaşın yardımına koşmak için hazır tutuluyor.

Geçen kış 125 araç ve 195 personelle merkez dışında kalan bölgelerin yardımına ulaşan karla mücadele ekipleri, 10 bin 69 kilometre yolu ulaşıma açtı. 2016 ve 2017 yıllarında karla mücadele çalışmalarını başarılı şekilde yürüten ekipler, toplamda 16 bin 761 kilometre yolu ulaşıma açarken, yardımına yetiştiği vatandaşların da takdirini kazandı.