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20 Kasım 2017 13:13

Mersin’de belediye ekipleri yağışlara karşı teyakkuzda

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, dün kent genelinde etkili olan ve önümüzdeki 2 gün sürmesi beklenen dolu ve sağanak yağışa karşı teyakkuza geçti.

Mersin’de belediye ekipleri yağışlara karşı teyakkuzda

20 Kasım 2017 13:13


Oluşturduğu ekiplerle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri alan Toroslar Belediyesi, vatandaşların yağış nedeniyle mağdur olmaması için sokaklarda biriken doluları arazöz ve kepçe yardımı ile temizlerken, evlerini ve dükkanlarını su basan vatandaşların yardımına koşarak, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.


Yağışların devam etme olasılığına karşı Toroslar Belediyesi ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların belediyeye bilgi vermesini istedi. Tuna, “Meteorolojinin verdiği bilgilere göre önümüzdeki iki gün boyunca yine sağanak yağış bekleniyor. Belediye olarak gerekli önlemleri aldık. Sağanak yağışlar, Allah korusun afeti de getirebiliyor. Onun için vatandaşlarımızdan bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için en önemli konudur” dedi.




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