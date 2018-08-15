Mersin’de belediye kursuna katılan öğrencilerin YKS başarısı

Anamur şubesinde eğitim gören Sezer Saydam ise Mersin 1.’si, Türkiye 271’incisi olarak kentin gururu oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu, üniversite sınavı sonuçlarında geçtiğimiz yıla oranla Türkiye ortalamasını ikiye katlayarak yüzde 39’luk bir başarı yüzdesi elde etti. Kursların Mersin merkez, Tarsus ve Anamur şubelerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan toplam bin 945 öğrenci sınava girdi ve başarılı sonuçlar elde etti.

İlk 1000’e giren 2 öğrenci

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, YKS’ye giren öğrencilerden ilk bine giren 2 öğrenci, ilk 5 bine giren 6 öğrenci, ilk 10 bine giren 18 öğrenci, ilk 50 bine giren 48 öğrenci, ilk 100 bine giren 67 öğrenci, ilk 350 bine giren 620 öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi’ne giren 17 olmak üzere toplam 778 öğrenci başarılı sonuçlar elde etti.

Ayrıca Mersin merkez, Tarsus ve Anamur’da 31 Temmuz tarihinden14 Ağustos’a kadar öğrencilere rehberlik ve tercih hizmetleri verildi. Verilen hizmetten sadece kurs öğrencileri değil, dışarıdan gelen öğrenciler de faydalandı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kurslarda eğitim görmek isteyenler için de 11 Haziran tarihinde başlayan kayıtlar, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

“Burada aile sıcaklığını hissettik”

İki yıldır üniversite sınavına girdiğini ve bu yıl eşit ağırlık sonuçlarına göre YKS’de ilk 7 bine girdiğini belirten Şüheda Karaman, “Öğretmenlerimiz çok iyi, çok deneyimliler. Aynı zamanda benim için en önemli olan şey, burada aile sıcaklığını hissettik. Gerçekten öğretmenlerimiz arkadaşlarımız gibi oldu. Bize her konuda yardımcı oldular. Bu başarıyı bekliyordum. Yani çocukluktan beri birazcık da olsa derslerimin üzerine düşerim zaten. Hukuk Fakültesi’nde okumak istiyorum. Ankara ve İstanbul’daki üniversiteleri yazdım” dedi.

Tecrübeli öğretmen kadrosu ve kaynak sınırsız temini

2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu sayesinde öğrenciler ücretsiz olarak YKS’ye hazırlanmaya başladı. Üniversiteye gitmek isteyen gençleri, açtığı ücretsiz kurs sayesinde YKS’ye hazırlayan ve gençlerin gelecekte iyi birer bölüm okumalarının önünü açmak isteyen Büyükşehir Belediyesi sayesinde öğrenciler, sınava ücretsiz hazırlandı. Mersin merkez, Tarsus ve Anamur ilçelerindeki kurslarda tecrübeli öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenler ile eğitim verildi.

Kurslarda tüm kaynaklar yani test kitapları, soru bankaları, yaprak test ve deneme sınavları da ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Ayrıca yapımı tamamlanan Gülnar Şubesi de yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilerine kapılarını açacak.