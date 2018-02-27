Mersin’de belediyeden öğrencilere 10 bin kitap

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara okuma alışkanlığı edindirme ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla köy köy gezen Gezici Kütüphanesi, bu seferde çocuklara kitap armağan etmek için yollara düşüyor.

Toplam 10 bin adet kitabı öğrencilere armağan olarak götürecek Gezici Kütüphane ile öğrencilerin kitap okumayı sevmesi, okuma alışkanlığı kazanması ve bu alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Klasikleri ve Yüz Temel Eser’in içerisinden seçilerek bastırılan 10 bin adet kitap, yazar Antoine Saint-Exupéry’in Küçük Prens’i, Eleanor H. Porter’in Polyanna’sı, Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’si ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Benim Küçük Dostlarım isimli kitaplarından oluşuyor.

Çocuklar için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kent Müzesi ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gezici Kütüphane ile köy ve ilçe okulları ziyaret edilerek, Dünya Klasikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen Yüz Temel Eserlerden toplam 10 bin adet kitap ilköğretim öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmeti olarak armağan edilecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan kitapların içerisinde Başkan Kocamaz’ın şu ifadeleri yer alacak; “Sevgili öğrenciler, çocuklarımız bizlerin geleceği, yarınlarımız. Daha güçlü ve daha güzel bir Türkiye’yi inşa edebilmemiz çocuklarımızın okumasıyla, iyi eğitim görmesiyle mümkündür. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız Mersinimizin her köşesinde okumayı teşvik etmek, eğitime destek olmak ve çocuklarımıza daha iyi eğitim imkanı sunmaktır. Bu doğrultuda çocuklarımızın severek okuyacağını düşündüğümüz 10 bin adet kitap öğrencilerimize ücretsiz hediye edilmektedir.”

Gezici Kütüphane toplam 22 bin 434 çocuğa ulaştı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2016 yılı Nisan ayından beri hizmet veren Gezici Kütüphane, çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Kütüphanesi ile öğrenciler hem kütüphane ortamını tanıyor hem de kendilerine

faydalı bilgiler sağlayacak kütüphane kaynaklarından nasıl yararlanacaklarını öğreniyorlar. Çoğunlukla kütüphanesi olmayan ve çocukların kitaplara ulaşamadığı ilçe ve köylere giderek, kitap okuma aşkıyla yanıp tutuşan çocuklara kitap dağıtan Gezici Kütüphane, Mersin’i bir uçtan bir uca dolaşmaya devam ediyor.

Yeni nesillerin kitaba duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane, hizmete başladığından bu yana Mersin’in tüm ilçelerini gezerek toplam 264 okulu ziyaret etti ve bugüne kadar 22 bin 434 çocuğa ulaştı.

Gezici Kütüphanenin içerisinde şu anda toplam 4 bine yakın kitap bulunuyor. Çocuklar, Türk Edebiyatı, Dünya Klasikleri, yöresel kitaplar, çocuk kitapları, boyama kitapları ve kaynak kitapların bulunduğu Gezici Kütüphaneyi gezerek, içerisinden dilediği kitabı ödünç alabiliyor. Okulların tatil olduğu dönemlerde ise huzurevi, cezaevi, kreş ve gençlik kampları da ziyaret ediliyor.