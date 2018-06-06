Mersin’de belediyeden üniversite adaylarına ücretsiz kurs

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, üniversite adayı binlerce öğrenciye ücretsiz olarak kurs veriyor. Öğrencilerin, dört gözle beklediği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde istikbali parlak gençleri bekliyor.

Tecrübeli, genç ve dinamik öğretmen ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren merkezler, Mersin’in yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar ve Silifke olmak üzere toplam 5 şubede faaliyet gösteriyor.

12. Sınıf ve mezun öğrencilerin eğitim alacağı kursların, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için başvuruları 11 Haziran tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde tüm kaynaklar, test kitapları, soru bankaları, yaprak test ve deneme sınavları ücretsiz olacak.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ne yapmalı?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarına kayıt yaptırmak isteyen 12. Sınıf öğrencilerinin, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, aile gelir durumu belgesi ve 9, 10, 11. Sınıf ortalaması belgeleri ile mezun öğrenciler ise diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, aile gelir durumu belgesi ve adli sicil belgesi ile kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarına başvurabilecekleri kaydedildi.