Mersin’de belediyeye ait toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görevli ekipleri 24 saat boyunca işlerinin başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ek seferlerini devam ettirecek. İl genelinde verilecek toplu taşıma hizmetleri, 24 Haziran 2017 arife günü öğleden sonra başlamak üzere Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri için de ücretsiz servis araçları bayram tatili boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirler alındı. Bu çerçevede halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak olan zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz hizmet ile vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verecek. Ekipler ayrıca bayram tatili boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 24 saat esasına göre görev yapacak. Mersin merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda seyyar satıcı, dilenci ve sahte Kuran okuyan kişilere karşı bayram boyunca görevli olan ekipler, aynı zamanda vatandaşların ziyaretleri esnasında kolaylık sağlayabilecek tedbir ve önlemleri de alacak. Mersin merkez ile ilçelerdeki hal kompleksleri ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayan Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmaları için gerekli tedbirleri edinecek. Çağrı Merkezi çalışanları da bayram boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi’nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince 444 2 153 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebilecek. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi durumlara karşı, İtfaiye Daire Başkanlığı da görev başında olacak. Her türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca da vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Ramazan Bayramı hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Ramazan Bayramı’na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bin 523 camii, Kuran kursu, cem evi gibi ibadethanelerde de vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için yıl boyu kesintisiz olarak devam ettirilen ibadethane temizlikleri, Ramazan Bayramı öncesinde hızlandırıldı. Mersin halkına daha ucuz ve kaliteli ekmek sunan MER-EK Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bayramda da Mersinlilere hizmet vermeye devam edecek. Ekmek büfeleri Ramazan Bayramı boyunca sabah saat 6 buçuk ile 11 buçuk arasında ve öğleden sonra 2 buçuk ile 6 buçuk arasında açık olacak. Dünyaya yeni gelen geyik, ceylan ve midilli yavruları ile Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı, aynı zamanda bünyesine kazandırdığı yeni papağan türleri ile ziyaretçilerini bekliyor. Yeni çiçek ve bitki türleri de dikilen Tarsus Hayvan Parkı, ziyaretçilerin aynı zamanda yeşile doyacağı bir gezinti yeri haline getirilirken, Atlantis havuzu ve gemide yapılan yenilemeler ile çevre düzenlemesiyle de parkın doğal görünümünü zenginleştiriliyor.