Mersin'de, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılacak

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü ile Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir firma arasında imzalanan 'İşbaşı Eğitim Programı' sözleşmesi ile bilişim sektörüne nitelikli personel kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren programların yürütülmesine devam edildiği, dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi konusunda Mersin'de bir ilke imza atıldığı kaydedildi.

Bu çerçevede, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü öncülüğünde, Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark işletmelerinden e-Pati Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile 'İşbaşı Eğitim Programı' sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninde konuşan İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, geleceğin meslekleri kapsamında başlatılan 'İşbaşı Eğitim Programı'nın, bilişim sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmede önemli olduğunu söyledi. Bu anlamda Mersin'de bir ilke imza atıldığı kaydeden Kutlu, bilişim sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmede gerekli tüm desteğin sağlanacağını ve geleceğin meslekleri kapsamında başlatılan programın yaygınlaşması için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.