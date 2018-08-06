Mersin’de ’Bin Yıllık Varoluş’ sempozyumu

Romanlara kendi kökenleri hakkındaki doğru bilginin sahipliğini getirecek ve dünya genelinde Roman toplumu arasındaki kültürel ilişkiye yeni bir boyut kazandıracak olan sempozyumun kapanış programı, 6-7 Ağustos tarihleri arasında Mersin’de gerçekleşiyor. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Romanların ana toprakları olan Hindistan’dan çıkışının bininci yılında biz bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Roman tarihini araştıran ve insanları aydınlatan bir merkez"

2 gün sürecek olan sempozyumda Romanlar ile ilgili araştırma yapan konukların Romanlar hakkında bilgi vereceğini kaydeden Daylam, "Romanlar ile ilgili Roman ve Dokümantasyon Arşiv Merkezi kuruldu. Bu merkez bizler için çok değerli bir merkez. Türkiye’de de 2009 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde kuruldu. Fakat pek etkili olmadı. Bizler 2004 yılından bu yana Roman tarihini araştıran insanları aydınlatan bir merkezin açılması için ciddi çabalarımız oldu. Değerli dostlarımızla beraber hazırladığımız çalışmayla Avrupa Delegasyonunun da finansıyla çok değerli bir merkez oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"İnsanca yaşamak istiyoruz"

Türkiye’yi çok sevdiklerini ve sadece Türkiye’de insanca yaşamak istediklerini ifade eden Daylam, "Bunun için çabalarımız var. Ben görüyorum ki yavaş yavaş hem kendimizi anlatmak hem de varlığımızı sürdürme adına önemli adımlar atılıyor. Siyasette de yer alıyoruz. Biz varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Roman tarihi bilinmeden Romanların sorunlarının çözülmesi çok zor. Toplumları anlamak, bilmek lazım. O yüzden yapılan bütün çalışmaların hepsi bir sonuca varmıyordu. Umut ediyorum bundan sonra yapacağımız bu çalışmalarla Roman toplumunun tüm sorunları bir yerden başlayarak sona erer" şeklinde konuştu.

"Mezitli Belediyesi olarak projeye destek vermeye hazırız"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Romanların kalaycılık, lehimcilik, sepetçilik ve çiçekçilik gibi işlerle uğraştığını biliyoruz. Son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler oldu. Farklı siyasi partilerden az da olsa milletvekili olarak Romanları temsil ettiklerini görüyoruz. Bizim belediyemizde de Roman arkadaşların çalıştığı bir gerçek. Biz de belediye olarak projeye destek vermeye hazırız. Mersin’e Hindistan, Bulgaristan ve Selanik’ten gelen Romanların birlikte hareket ederek bugüne kadar kentimizde var olmaları ve çeşitliliğe katkıda bulunmaları çok değerlidir" diye konuştu.

"Bu ciddi bir çalışmanın ürünüdür"

AK Parti’nin Roman İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise, "Şu an karşınızda AK Parti’nin bir milletvekili olarak ve bir Roman çocuğu olarak duruyor olmanın gururu ve heyecanını yaşıyorum. Biz şu dakika bir milletvekili olarak konuşuyorsak bu ciddi bir çalışmanın ürünüdür. Bu tüm Türkiye’de tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelen Roman hareketinin başarısıdır. Ben burada sizlerin huzurunda bir kere daha bu toplumun bir yere gelmesine yardımcı olan sivil toplum kuruluşları ve derneklere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma katılan konuşmacılar, Ramanların tarihi geçmişi hakkında bilgiler verdi.