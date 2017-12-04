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04 Aralık 2017 22:50

Mersin’de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu

Mersin’de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi genç kız, polis tarafından bulundu.

Mersin’de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu

04 Aralık 2017 22:50


Mersin Üniversitesinde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki Zelal Topçul, bindiği minibüsten 2 kişi tarafından zorla indirilerek kaçırılmıştı. Topçul’u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul’un kabul etmediği öğrenilmişti. Topçul’un ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenledi. Genç kız merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda bulunurken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Zelal Topçul, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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