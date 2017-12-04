Mersin’de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu

Mersin Üniversitesinde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki Zelal Topçul, bindiği minibüsten 2 kişi tarafından zorla indirilerek kaçırılmıştı. Topçul’u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul’un kabul etmediği öğrenilmişti. Topçul’un ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenledi. Genç kız merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda bulunurken, polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Zelal Topçul, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.