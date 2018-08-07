Mersin’de bir iş yerinden çelik kasa çalınma anı kamerada

Olayda yakalanan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümerler Mahallesi’nde bulunan bir petrol içerisindeki marketin çelik kasası çalındı. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şahısların önce silah kullanarak güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği, ardından da iş yerindeki kasayı çaldıkları belirlendi. Petroldeki bütün güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 200 Dolar, 100 Euro, 400 Türk Lirası ve 400 bin lira değerindeki müşteri çekiyle birlikte, D.E., M.A., M.Ö., M.A.K. ve Y.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların hırsızlık yaptığı aracın da çalıntı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların iş yerine giriş ve iş yerinden çelik kasayı araçlarına götürme görüntüleri saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.