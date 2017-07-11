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11 Temmuz 2017 09:56

Mersin’de bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yağan karların erimesiyle Berdan Barajı’nın doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığını belirterek, Mersin’de bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacağını bildirdi.

Mersin’de bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacak

11 Temmuz 2017 09:56


Başkan Kocamaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin’in bu yaz su sıkıntısı çekmeyeceğini ifade etti. Berdan Barajı’nın Mersin’in içme suyu ihtiyacını karşıladığını kaydeden Kocamaz, “Bu yıl yoğun kar yağışının ardından Toroslar’daki karların erimesiyle birlikte Berdan Barajı’ndaki su maksimum seviyesine ulaşmıştır. Vatandaşlarımız suyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacak. Bu yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimiz de yoğun kar yağış aldı. Haziran ayı itibari ile Toroslar’daki karların erimesiyle Berdan Barajı da istenilen seviyeye ulaşmış oldu” dedi.


“Su tasarrufunu elden bırakmayalım”


Mersin’de şu anda su problemi bulunmadığını dile getiren Kocamaz, vatandaşları tasarruf konusunda uyararak, “Suyumuz bol, ancak çok su var diye su tasarrufunu elden bırakmayalım. Şehir şebekesinden verilen sularımız Dünya Sağlık Örgütü standartlarında ve Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden Mersin’e gelen su arıtılarak geliyor. İçme suları 24 saat esaslı kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle sürekli denetim altında tutuluyor” ifadelerini kullandı.


Başkan Kocamaz, Türkiye’nin dört yanının denizlerle çevirili olmasına rağmen her suyun içilebilir, Türkiye’nin kullanılabilir su kaynakları bakımından da zengin bir ülke olmadığına dikkat çekti. Su israfının önüne geçilmesi için tasarruf yapılması gerektiğini hatırlatan Kocamaz, şunları kaydetti: “Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımının etkisiyle su seviyelerinde önemli düşüşler yaşanıyor. Mersinli vatandaşlarımızın da bilinçli su kullanımı konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.”




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