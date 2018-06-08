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08 Haziran 2018 15:00

Mersin’de büfeci cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Mersin’de 2 gün önce meydana gelen büfeci cinayetinin ardından gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin’de büfeci cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

08 Haziran 2018 15:00


Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi’ndeki bir büfede meydana gelen ve büfe işletmecisi M.Ö.’nün bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet zanlısı M.S.P ile birlikte kavgaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.


Cinayet zanlısı M.S.P’nin emniyetteki ifadesinde, tartışmanın kız arkadaşının taciz edilmesi nedeniyle çıktığını söylediği öğrenilirken, öldürülen büfecinin ailesi ise olayın para isteme meselesi olduğunu öne sürdü.


Öte yandan, büfecinin öldürüldüğü kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.




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