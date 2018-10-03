Mersin'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Mersin'de, Camiler ve Din Görevlileri Haftası 'Din Hizmetine Adanmış Gönüller' teması ile düzenlenen konferansla kutlandı.

Mersin İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altunkaya katıldı. Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yıl, 'Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' temasıyla düzenleneceğini ve toplumda farkındalık gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız doğru bilgiyi doğru kaynaktan ulaştırmak"

Topluma cami ve din görevlisi hakkında yeni bir bakış ve anlayış kazandırılmaya çalıştıklarını ifade eden Kondi, "Amacımız, gayemiz doğru bilgiyi doğru kaynaktan insanlarımıza aktarabilmek ve insanlarımızı Allah'ın evlerinde Kur'anla ve doğru bilgi ile buluşturabilmektir. Bu bakışı, hayatını şehrin manevi hayatına adamış değerli din gönüllüsü kardeşlerimle birlikte gerçekleştireceğiz. Camiler, varlığıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının göstergesidir. Minaresiyle tevhidin sembolüdür. Ezanlarıyla şehadetin ifadesidir. Salalarıyla sadece ölüleri ilan etmek için değil, bir milleti dirilten ve ayağa kaldıran merkezlerdir. Minberleriyle ilim, hikmet ve marifetin mekanıdır dedi.

"Her geçen gün din hizmetine daha fazla ihtiyaç duyuluyor"

Diyanet İşleri Başkanlığının kısaca kuruluş aşamasını anlatan Altunkaya ise, "Bu görevin ifası bir takım prensiplere dayanır. Gayret ister, azim ve cesaret ister, fedakarlık ister. Görevin mahiyetini bilerek usulüne uygun olarak yerine getirilmesi istenir. Gelişi güzel bir hizmet olmaz. Bunun adına da din hizmeti denir. Her geçen gün bizim bu hizmetimize ihtiyaç ve lüzum artarak devam ediyor. Çünkü toplumu din konusunda aydınlatma görevi bizim kurumun dışında bir kurma, kuruluşa verilmiş değildir. Din hizmetleri dünyada yapılması bakımından en zor hizmetlerin başında gelir. Din hizmetini ibadet anlayışı ile yapacağız. Namaz nasıl bir ibadet ise oruç tutmak nasıl bir ibadet ise Allah'ı anlatmak, Peygamberi anlatmak, namazı anlatmak, helali haramı anlatmak, doğruyu eğriyi anlatmakta aynı şekilde ibadettir. Bu hizmeti yaparken bu anlayışla yapmamız lazım. Bizim gayemiz Yüce Allah'a, onun dinine ve necip milletimize hizmettir" ifadelerini kullandı.