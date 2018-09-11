Mersin'de çarşı esnafı 'fırsatçılara' tepkili

Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, son zamanlarda dolar kuru bahanesiyle fırsatçılık yapıldığını belirterek, "Biz küçük esnaflar toptancılardan toplu mal alıyoruz. Fakat dolar bahane edilerek ürünlerin fiyatı 2-3 kat artırılıyor. Bizlerde bu fiyatlardan aldığımız ürünleri satamıyoruz" dedi.

Mersin Çarşı Esnafları Derneği üyeleri, esnafların sıkıntılarını ve çözüm önerilerini Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptıkları basın toplantısıyla anlattı. Üyeler adına konuşan Algüllü, "Bizler çarşı esnafları olarak tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi son zamanlarda da özellikle dolar kullanılarak ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlar karşısında devletimizin yanındayız, destekçisiyiz. Ancak, son zamanlarda dolar bahane edilerek her sektörde ardı ardına yapılan kontrolsüz zamanlar karşısında son derece rahatsızız" dedi.

"Esnaflar siftah yapmadan günü kapatıyor"

Esnafın günü siftah yapmadan kapattığı zamanlar olduğunu söyleyen Algüllü, "İç piyasadaki doları bahane eden bu fırsatçı zamcılara devletimizin bir an evvel 'dur' demesini, gerekli cezai uygulamaları yapmasını ivedilikle talep ediyoruz. Bizler küçük esnaf olarak toptancılardan mal almak zorundayız. Fakat aldığımız ürünler dolar bahane edilerek 2-3 kat daha fazlasına bizlere satılıyor. Bizlerde o fiyatlardan aldığımız ürünleri vatandaşlara satamıyoruz. Bu nedenle bazı esnaflarımız siftah yapmadan günü kapatıyor" ifadelerini kullandı.

"Kiralar ÜFE oranlarına göre olmamalı"

Bir diğer sıkıntılarının da yüzde 32.5 olarak açıklanan ve son zamanlarda sürekli yükselişte olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olduğunu vurgulayan Algüllü, "Kamuda ve belediyede kiracı olan arkadaşlarımızın yıllık kira artış oranları bilindiği üzere ÜFE oranlarından hesaplanmaktadır. Şimdi soruyoruz, yıllık yüzde 32.5 kira artış oranı bu piyasa şartlarında kabul edilebilir ve ödenebilir bir rakam mıdır? Malesef ÜFE oranlarıyla kiralarımızı ödememiz ve ayakta durmamız mümkün değildir. Bizler yeniden belediye başkanı olarak görmek istediğimiz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan ve devletimizden gerekli düzenlemeleri ivedi bir şekilde yapmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.