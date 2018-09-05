Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakalayarak, gözaltına aldı. Bu kapsamda ekipler Mut ilçesine bağlı Sertavul Mahallesi’nde bir evde kaçak içki üretimi yapan bir şahsı damıtma cihazı, çok sayıda dereceli kaplar, alkol ölçme için kullanılan derece, çeşitli boyutlarda 15 adet boş içki şişesi ve şüphelinin kendisinin imal ettiği yaklaşık 7 litre alkolle yakaladı. Gözaltına alınan C.E. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Uyuşturucu yetiştiriciliği ve satışına yönelik de çalışma yürüten ekipleri, farklı zamanlarda yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alırken, şahıslarla birlikte 156 kök kenevir, kurutulmaya bırakılmış 22 kilo 327 gram kubar esrar, 450 gram kurutulmuş esrar, 41 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sendika görünümlü kumar oynatan mekanlara da operasyonlarını sürdüren ekipler, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde bir sendikaya düzenlediği operasyonda 115 kişiyi suç üstü yakaladı. Kumar oynanması için yer temin eden 1 kişi gözaltına alınırken, 115 kişiye idari para cezası kesildi.

Ekipler ayrıca yol kontrol ve aramalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda bir kişi FETÖ/PDY suçlarından yakalanırken, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 108 kişide gözaltına alındı. Bu sürede 9 bin 310 kişinin sorgulaması yapılırken, 5 bin 743 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 277 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 60 araç ise trafikten men edildi.