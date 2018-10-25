Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son iki haftada yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan kişileri yakaladı. Ekipler, uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şahsın ikametgahında ve aracında yapılan aramada 9 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

524 personelle yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında ise 21 bin 414 şahsı sorgulayan ekipler, 132 ikamette yaptığı aramada çeşitli suçlardan aranan 143 şahsı yakaladı. Şahıslardan 5'inin tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca 14 bin 573 aracı kontrol eden ekipler, bin 332 araca 451 bin 740 TL idari para cezası kesti. 165 aracın trafikten men edildiği uygulamada 1 aracın da yakalandığı bildirildi. Yapılan kontrollerde 1 av tüfeği de ele geçirildi.

Öte yandan terör suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu öne sürülen Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 1 öğretmen de gözaltına alındı.