Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara geçit vermiyor. Bu kapsamda Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde plakasız bir aracı kovalama sonucu yakalayan ekipler, F.A., M.A., ve T.I. isimli şahısları gözaltına aldı. Arabada yapılan aramada hırsızlık malı olduğu değerlendirilen bir bilgisayar, bir monitör, 1 televizyon, 1 yazıcı, 2 kumanda ile hırsızlık olaylarından kullanılan levye, 2 eldiven, bir kar maskesi ele geçirildi.

Ekiplerin Tozkoparan Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda ise 8 cep telefonu, 15 hafıza kartı ve 6 sim kart ile birlikte şüpheli F.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca 14 gün içinde farklı bölgelerde gerçekleştiği operasyonlarda 4 ruhsatsız silah, 19 fişek, 97 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ile 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik de çalışmalar sürüyor. Kasten öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, görevi yaptırmamak için direnme, yaralama, uyuşturucu madde satışı gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 38 kişiyi yakalandı.