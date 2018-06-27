Mersin’de CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Aktay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin adaletli ve hukuka uygun olarak neticelenmesi için seçim kurullarının tüm partilere eşit davranmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Mersin’de yaşanan durumun eşitlik duygusunu ciddi bir biçimde zedelediğini ileri süren Aktay, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin itirazları üzerine Adana, Düzce ve Bartın’da geçersiz oylar yeniden sayılırken, CHP’nin Mersin’deki geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri ilçe seçim kurullarınca reddedilmiştir. Bu çifte standarda dayalı tutum kamu vicdanını derinden yaralamaktadır" dedi.

Mersin’deki geçersiz oyların yeniden sayılmasının bir zorunluluk olduğunu savunan Aktay, "Bu amaçla hukuki ve demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mersin İl Seçim Kurulu ile Yüksek Seçim Kurulu’nu bu konuda hassas davranmaya ve bütün partiler için eşit uygulamalar benimsendiğini göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.