Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 15:03

Mersin’de CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Adil Aktay, ildeki geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerinin ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini söyledi.

Mersin’de CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

27 Haziran 2018 15:03


Aktay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin adaletli ve hukuka uygun olarak neticelenmesi için seçim kurullarının tüm partilere eşit davranmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.


Mersin’de yaşanan durumun eşitlik duygusunu ciddi bir biçimde zedelediğini ileri süren Aktay, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nin itirazları üzerine Adana, Düzce ve Bartın’da geçersiz oylar yeniden sayılırken, CHP’nin Mersin’deki geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri ilçe seçim kurullarınca reddedilmiştir. Bu çifte standarda dayalı tutum kamu vicdanını derinden yaralamaktadır" dedi.


Mersin’deki geçersiz oyların yeniden sayılmasının bir zorunluluk olduğunu savunan Aktay, "Bu amaçla hukuki ve demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mersin İl Seçim Kurulu ile Yüksek Seçim Kurulu’nu bu konuda hassas davranmaya ve bütün partiler için eşit uygulamalar benimsendiğini göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç