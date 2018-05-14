Mersin’de CHP’nin yeni il binası Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile açıldı

Aynı zamanda İl Seçim Koordinasyon merkezi olarak kullanılacak ve teknolojinin ileri imkanlarıyla donatılan yeni CHP Mersin İl Binasının açılışı nedeniyle binanın bulunduğu İnönü Bulvarı trafiğe kapatılırken, Kılıçdaroğlu’nu, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay ile milletvekilleri Fikri Sağlar, Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak ve Serdar Kuyucuoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Onursal Adıgüzel, Parti Meclisi Üyesi Fatma Güner ile Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir de eşlik etti.

Mersin’e yakışan güzel bir il binası açtıklarını belirten Kılıçdaroğlu, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay’a yeni bina için teşekkürlerini iletti. Açılışını yaptığı yeni il binasını gezen Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Adil Aktay’dan bilgi aldı. Aktay, Kılıçdaroğlu’na binanın aynı zamanda il seçim koordinasyon merkezi olarak kullanılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, açılışın ardından Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde hazırlanan platformdan kalabalığa hitap etti.

Açılışı yapılan CHP Mersin İl Binası, katılımcılık, şeffaflık ve çevrecilik anlayışıyla dizayn edildi. Bütün odaların şeffaf olması ile dikkat çeken binada, 80 kişilik seminer salonu ve 40 kişilik toplantı salonu yer alıyor. Ayrıca binaya gelenler için bilgisayarlı çalışma ve okuma alanları bulunuyor. Dikkat çeken diğer bir detay ise bu binanın elektriğini güneş enerjisinden sağlayacak olması. Binada enerji verimliliğini esas alan, çevre dostu ürün ve uygulamalarla donatıldı. Binanın bahçesinin de aktif olarak kullanılması amaçlanıyor.

Akıllı teknolojiler kullanılan binada, toplantı ve seminer salonlarında akıllı tahtalar ve dokunmatik ekranlar bulunuyor. Özellikle seçim günleri veri akışının hızlı ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi için her türlü detay düşünülmüş. Dizüstü bilgisayarı veya tabletiyle binaya gelen gönüllülerin ihtiyaç duyacağı altyapının da hazır olduğu belirtiliyor. Sandıklardan toplanan verilerin anında akıllı tahta ve dokunmatik ekranlara iletilmesi planlanıyor.