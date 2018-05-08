Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 12:11

Mersin’de çiftçiyi dolu vurdu

Mersin’in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı açıkta yetiştirilen sebze ve meyveleri vurdu.

Mersin’de çiftçiyi dolu vurdu

08 Mayıs 2018 12:11


İlçeye bağlı Gücüş, Esenpınar ve Ağlıca mahallelerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.


Dolu açıkta yetiştirilen erik, kayısı, kivi ağaçları ile domates, biber ve fasulye başta olmak üzere açıktaki sebzeleri vurdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte dolunun zararı da ortaya çıktı.


Gücüş Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ali Gün, "Dün akşam saatlerinde başlayan dolu, sebze ve meyve ağaçlarını haşat etti. Ağaç üzerindeki meyvelerin olur hali kalmadı, vurduğu yeri patlattı. Vatandaşımız çok mağdur durumda. Fasulyelerimizi, biberimizi, kayısı ağaçlarımızı mahvetti. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.


İhsan Keskin ise, "Sabah saatlerinde bahçeye geldik, ağaçlarda bir tane bile sağlam meyve diye bir şey yok. Olanlar da çürür bir süre sonra yere dökülür" diye konuştu.


İlçede dolu afeti dolayısıyla hasar belirleme çalışması yapıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç