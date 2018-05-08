Mersin’de çiftçiyi dolu vurdu

İlçeye bağlı Gücüş, Esenpınar ve Ağlıca mahallelerinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

Dolu açıkta yetiştirilen erik, kayısı, kivi ağaçları ile domates, biber ve fasulye başta olmak üzere açıktaki sebzeleri vurdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte dolunun zararı da ortaya çıktı.

Gücüş Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ali Gün, "Dün akşam saatlerinde başlayan dolu, sebze ve meyve ağaçlarını haşat etti. Ağaç üzerindeki meyvelerin olur hali kalmadı, vurduğu yeri patlattı. Vatandaşımız çok mağdur durumda. Fasulyelerimizi, biberimizi, kayısı ağaçlarımızı mahvetti. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

İhsan Keskin ise, "Sabah saatlerinde bahçeye geldik, ağaçlarda bir tane bile sağlam meyve diye bir şey yok. Olanlar da çürür bir süre sonra yere dökülür" diye konuştu.

İlçede dolu afeti dolayısıyla hasar belirleme çalışması yapıldığı öğrenildi.