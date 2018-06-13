Mersin’de çilek üreticileri sezonu mutlu kapattı

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, çilek hasadının aralık ayında örtü altında başladığını, açık alanda ise nisan ayından itibaren ürün alındığını hatırlattı. Havaların sıcak gitmesinden dolayı son hasadın da yapıldığını belirten Türer, haziran ayı içerisindeki çileklerin reçellik olarak kullanıldığını, topraksız tarımda 150 dönüm arazide çilek yetiştiriciliği yapıldığını, dönüm başına açıkta 4 ton, topraksız tarımda ise 8 ton ürün alındığını belirtti.

Çileklerin havaların sıcak olması nedeniyle erken başladığını belirten Türer, “Çileklerimiz Mart-Nisan ayında çıktı. Haziran ayında bitti. Çileklerimiz ihracata erken başladı. Şu anda halen ihracat var. Ancak çilek yok. Sıcak havanın etkisi ile erken bitti. Çilek fiyatları sezona 4-5 Lira arasında başladı. Reçellik çilek 3 lira, ihracata ise 4 lira 60 kuruştan Rusya, Dubai ve Katar’a gönderildi” dedi.

Türer, bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 bin ton hasat yapıldığını belirterek, Silifke çileğinin kalitesi ve dayanıklılığı nedeniyle yoğun talep gördüğünü söyledi.

Hasadın tamamlanmasıyla tarlaların yeni sezona hazırlık sürecinin başladığını aktaran Akdoğan, “Çilek aralıktan temmuz ayına kadar hasat edilebiliyor. Üretim periyodunun yaz aylarında da devam edilmesi ve 10 aylık bir üretim periyodu yakalamak için yayla köylerinde de çilek üretimi için çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Silifke’de sofralık çilek hasadının sona erdiğini belirten Türer, ürün kalitesinin yüksek olması ve soğuk hava depoları ile ön soğutma tesisleri bulunmasının, Silifke çileğinin pazarlanmasında büyük avantajlar sağladığı gibi marka haline geldiğini söyledi. Türer, çilekten 3 bin ailenin, dolaylı yollardan 10 bin kişinin faydalandığını söyledi.