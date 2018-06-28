Mersin’de ’Çocuk Danışma Merkezi Projesi’ hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir bölge parkı içerisine inşa ettiği ve Temmuz ayı içerisinde açılacak olan ‘Çocuk Danışma Merkezi’ çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verecek. Çocukların ve gençlerin sağlıklı yetişmesinin sağlıklı bir toplum ve gelecek inşa edebilmek için önemli olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yeni oluşturduğu merkez ile Mersin’de yaşayan ve psikolojik danışmalık hizmetine ihtiyaç duyan çocuklara hizmet verecek.

Yalnızca çocukların yararlanabileceği danışma merkezinde, alanında uzman psikologlar eşliğinde çocukların rahatsızlıklarının tanı ve teşhisi gerçekleştirilecek. Çocuk ve ebeveyn arasında yaşanan problemlerin tespiti üzerine çalışmalar yapılarak, testler ve anketler uygulanacak. Anket sonrası aileler raporla bilgilendirilecek ve aileler ilgili yerlere yönlendirilecek. Ailelerin başvurusu ile ilk görüşme için randevu verilecek ve çocuk hakkında bilgi alınacak. Bu görüşme çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun danışmanlık hizmetinin planlanması için yapılan bir ön değerlendirme şeklinde olacak. Çocuğun ve ailelerin ihtiyaçlarına göre dikkat, gelişim değerlendirme testleri, zeka testleri ve resim yorumlama testleri gibi araçlar psikologların uygun görmesi sonucu uygulanarak, aile ile işbirliği içerisinde terapi süreci başlatılacak. Merkez randevu sistemi ile çalışacak ve aileler merkezden ücretsiz faydalanabilecekler. Merkez sayesinde aileler çocuklarının psikolojik durumu hakkında bilinçlenirken, kendi çocuğunu daha yakından tanıma fırsatı bulacak ve kafasındaki soru işaretleri çözüme kavuşacak. Kent yaşamının hengamesinde çocuklarındaki değişiklikleri fark edemeyen ailelere yönelik açılan bu merkezde ailelerin farkındalığı arttırılarak, ailelerin bilinçlenmesi ve bilinçler nesiller yetişmesi sağlanacak.