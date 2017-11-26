Mersin’de ’Çocuk Hakları Şenliği’

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi meydanında düzenlenen şenlikte, Barbaros İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nun ‘Çocuk Hakları Günü’ ile ilgili konseri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, ressam Hülya Gülmez çocuklarla birlikte yağlıboya resim çalışması yaparken, çocuklara balon ve ’Çocuk Hakları’ kitapçıkları dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Mersin Barosu’nun düzenlemiş olduğu ’Deyimleri Değiştirdik’ yarışmasında dereceye giren eserlerin ödül töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmesi ve 23 Nisan’ın dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmasının, çocuklara verilen önemin anlamlı bir göstergesi olduğunu belirterek, "Sevgiyi temel alarak yürütülen tüm çalışmalar, çocuklarımızın kardeşçe, gelecek kaygısı taşımadan yaşamasına, geleceğe doğru adımlar atmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ise Mersin’in, ’Çocuk Hakları’ alanında diğer illere örnek gösterilecek çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Mersin’de 13 yıldır çocuk odaklı sosyal projeler yürütülmektedir. Benzer projelerle çocukların sokağın riskinden korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ruşen Ayşen Ayılgan ise bütün çocukların anne babalarının olduğu kadar toplumun da gözbebeği ve yarınları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu; "Ülkemizde ve dünyada yaşanan şiddet olaylarında en çok çocuklar mağdur olmaktadır. Yoksulluk en çok çocukları etkilemektedir. Ne yazık ki, çocuklarımız istismar edilmekte, kamu vicdanını derinden yaralayan istismar olayları yaşandığına tanık olmaktayız. Tüm yasal düzenlemelerle çocukların yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, her türlü şiddete karşı korunma hakkı ve ekonomik hakları güvence altına alınmalıdır.”