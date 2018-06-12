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12 Haziran 2018 11:08

Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ etkinlikleri

Mersin’de, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ etkinlikleri

12 Haziran 2018 11:08


Mersin Büyükşehir Belediye Binası önünde düzenlenen etkinlikte, çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekildi. Yaklaşık 100 çocuk ve ailesinin katıldığı etkinlikte çocuklar, halk oyunları, bando takımı ve okçuluk gibi çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.


Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin İl Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Mustafa Sarı, her yıl çocuk işçiliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, çocukların yerinin sokak değil arkdaşlarının, ailelerinin yanında doyasıya eğlenmek olduğunu göstermektir" dedi.


Vatandaşların çocuk işçiliğine karşı duyarlı olması gerektiğini kaydeden Sarı, "Sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapılmaması gerekiyor. Yapılan alışverişler çocuklara yardım değil zarar getiriyor" ifadelerini kullandı.




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