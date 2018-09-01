Mersin’de çocuklar ’ekran’ başlarından yüzerek uzaklaşıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi öncülüğünde yürütülen projeyle boş zamanlarını ekranda değil akranlarıyla denizde yüzerek geçiren çocuklar, yaz sıcağında denize girmenin sevincini yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının, çağın hastalığı haline gelen ve giderek yaygınlaşan elektronik cihaz bağımlılığını çocuklardan kurtarmak olduğunu söyledi.

"Projeden bin 700 çocuk faydalandı"

Proje ile çocukların hem sağlığı hem de arkadaşlarıyla kaynaşmasının hedeflendiğini belirten Sarı, "Öncelikle ailelerimizin bu konuda duyarlı olması gerekir. Çocuklarını güvenli oyun alanlarında çocukluğunu yaşayabileceği ortamlarda arkadaşlarıyla vakit geçirmelerini sağlamalıyız. Bu konuda Çocuk Hakları Çocuk Komitesi olarak da çeşitli faaliyetler yaptık. Son olarak özellikle deniz mevsimi olması nedeniyle çocuklarımızı denize götürdük. Projenin başladığı Haziran ayından bu yana yaklaşık bin 700 çocuğumuza projeyi tanıttık. Öncelikle dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere onları spora, gezi, piknik deniz yüzme ve sinema etkinliklerine katılımını sağladık" dedi.