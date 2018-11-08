Mersin'de çocuklara sosyal uyum eğitimi verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hayata geçirilen ve illerde Çocuk Hakları Komiteleri aracılığıyla yürütülen "Sosyal Uyum Eğitimi Projesi" kapsamında Mersin'de, Suriyeli çocuklarında aralarında bulunduğu 58 çocuğa sosyal uyum eğitimi verildi.

Çocuk Hakları Komitesinin Erdemli'deki Eğitim Merkezinde, 12-16 yaş arası çocuklara çocuk hakları sunumu yapıldı. Eğitimciler tarafından sosyal uyum, birlikte yaşama kültürü ve çocuğun yüksek yararı kapsamında çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri olumsuzluklarla ilgili acil durumlarda baş vuru merkezler ve korunma yolları konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı ve İl Çocuk Komitesi Başkanı Okan Yılmaz tarafından verilen sosyal uyum eğitimlerinin Mersin genelinde tüm okullarda periyodik aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.