Mersin'de Cumhuriyet coşkusu

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla sabah saat 09.30'da Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Program kapsamında Vali Su, kent protokolünün tebriklerini kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın tören alanında bulunan vatandaşları ve askeri erkanı selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Su, "Milletimiz hürriyetini ve bağımsızlığını güvence altına alma milli ve manevi değerlerine uzanan elleri bertaraf etme gayesiyle tarihin her döneminde bir ve bütün olarak büyük mücadeleler vermiştir. Şartların oldukça ağır, imkansızlıkların hat safhada olduğu bir dönemde dahi Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimiz büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklarla verdiği kurtuluş savaşını mutlak bir zaferle sonuçlandırmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zafer Atatürk'ün en büyük eserim dediği ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyet'imizin ilanı ile taçlandırılmıştır. Milletimizin kendi geleceğini ve kaderini bizzat kendisinin belirlediği Cumhuriyet'imiz sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağımızın, uğrunda nice şehadetler verdiğimiz bu toprakların daima vatanımız kalacağının en büyük teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada daha fazla söz sahibi olmasını hazmedemeyen bu yükselişimizi, içeriden ve dışarıdan türlü saldırılarla sekteye uğratmak isteyen hainlere asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini okurken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk oyunları ekibi de gösteri gerçekleştirdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.