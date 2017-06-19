Mersin’de darbe girişimi davası yarın başlıyor

sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen’in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 25’i tutuklu 29 şüphelinin yargılanmasına yarın başlanıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör tarafından hazırlanan ve Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 462 sayfalık iddianame kapsamında sanıklar ilk kez 20 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

FETÖ elebaşı Gülen’in bir numaralı sanık olduğu davada, darbe gecesinde kendisini sözde ’sıkıyönetim komutanı’ ilan eden eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Demirhan ve 3. sınıf emniyet müdürü Dağdelen’in aralarında olduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 25’i tutuklu 29 sanık yargılanacak. İddianamede, ’Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve bu suçlar için anlaşmak’ suçlarını işledikleri kaydedilen sanıklar, haklarında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78’er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddianamede ayrıca darbe girişimi gecesine ilişkin kamera kayıtları, telefon mesajları ve telsiz konuşmaları başta olmak üzere çok sayıda delile yer verilirken, darbe girişiminin Mersin’deki yöneticisi olarak gösterilen Demirhan’ın makamında bulunan bir evrakta, 16-21 Temmuz tarihlerindeki tüm randevu ve planlamalarının üzerini çizerek iptal ettiği belirtiliyor. Demirhan’ın, kendisine bağlı birlik komutanlarına darbe girişim gecesi, "Durum değişti, toplanma planı uygulanacak, personelin toplanması gerektiği" şeklinde sözler söyleyerek tüm personeli görevi başına çektiği, lojmanından çıkarken nöbetçi askerlere, "Askerler, kapıya polis geldiği zaman almayacaksınız, gerekirse vuracaksınız" diyerek emir verdiği de iddianamede yer alırken, darbe gecesinde makamına gelen Müdür Dağdelen ile işbirliği yaparak polis telsizinden sıkıyönetim ilanı yapmaya çalıştığı yer aldı.

Öte yandan, iddianamede Demirhan’ın, birliğe polislerin geldiğinin kendisine iletilmesi üzerine, "Kim size engel olursa vurma yetkisine sahipsiniz" dediği, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanının talimatıyla karargah binasını izleyen sahil güvenlik botunun kendilerine yönelmiş olduğunu görünce de TCG Taşucu Gemisi’nin komutanını arayarak, silahlarını sahil güvenlik botu ve limandaki polislere doğrultmasını, gerekirse ateş etmesini emrettiğinin altı çizildi.

Kendini sözde ’sıkıyönetim komutan yardımcısı’ ilan eden Dağdelen’in ise darbeci komutanın emriyle denizde hazır bekleyen botla birlikte kaçışının planlandığı, limandan çıkışın yasaklanması üzerine tanınmamak için işçi kıyafeti giydiği, saklanmak için girdiği bir camide de polislerce yakalandığı iddianamede yerini aldı.