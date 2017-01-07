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07 Ocak 2017 09:06

Mersin’de DEAŞ üyesi 4 Çeçen yakalandı

Mersin’de DEAŞ üyesi 4 Çeçen yakalandı

07 Ocak 2017 09:06

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Hatay’a giderken sahte kimliklerle yakalanan 4 Çeçen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ’a katılmak üzere Hatay’a giden 4 Çeçen’i Tarsus ilçesinde yakaladı. Türkiye’deki Suriyelilere verilen geçici kimliklere benzer sahte kimlikle yakalanan M.H., A.R., F.A. ve H.A. adlı şüphelilerin, Hatay üzerinden Suriye’ye geçmeyi planladıkları belirtildi.
Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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