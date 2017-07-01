Mersin’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Törende, Mersin Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Refah Şehitleri Anıtı önünden tüm deniz şehitleri anısını denize çelenk attı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören sabah saat 10.00’da başladı. Mersin Liman Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı (MDTO) Korer Özbenli ile protokol üyeleri katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Liman Başkanı Baştürk, Türkiye’de 1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini ve yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen denizcilik alanındaki imtiyazların sona erdirildiğini söyledi. Baştürk, “Bu kanunla sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, ayın zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de kanun bir dönüm noktası olmuştur. Kabotaj Bayramı, denizliğin gemi inşa sanayisi ve limancılık faaliyetleri ile bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür” dedi.

“Kabotaj Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferinin ilanıdır”

“Kabotaj Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki zaferinin ilanıdır” diyen Baştürk, denizciliğin sadece bir taşıma metodu olmadığını belirtti. Baştürk, “Denizcilik, ticaret, enerji, balıkçılık, güvenlik unsurlarıyla bir ülkenin gücünün aynasıdır. Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Baştürk, başta Atatürk olmak üzere, Türk denizci şehit ve gazileri saygıyla andığını ifade ederek, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Şehitler anısına denize çelenk atıldı

Baştürk’ün konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sona erdi. Törene katılanlar daha sonra yürüyerek meydanın karşısındaki Atatürk Parkı’na geçtiler. Refah Şehitleri Anıtı önüne gelen Vali Yardımcısı Yıldızer, Liman Başkanı Baştürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, ve MDTO Genel Sekreteri Özbenli, buradan Atatürk ve tüm deniz şehitleri anısına denize çelenk attılar.