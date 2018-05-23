Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak

Kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan birçok zararlı organizma ve zararlı böceklerin yaptığı tahribatları önlemek amacıyla çalışmalar yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğaya zarar veren kimyasal ilaçların yerine entegre mücadele çerçevesinde zararlı organizmalarla mücadelede doğanın ekolojik yapısını koruyan bir yöntem olan biyolojik mücadele yöntemi uygulamaya başladı. Bir süre önce çalışmalarına başlanılan proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Tarsus Kültür Park ve Mersin Kültür Park’ta bitkiler üzerindeki zararlı ve faydalı böcek popülasyonlarının inceleme çalışmasını gerçekleştirilmişti. İncelemelerin tamamlanmasının ardından pilot iki bölgede de uğur böceği ve insan sağlığına zararsız predatör böceklerin salınımı gerçekleştirildi. Parkları ve yeşil alanları kimyasal ilaçlarla değil doğal mücadele yöntemleri ile koruma altına alarak doğal yaşamı korumayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişi ile birlikte Tarsus ve Mersin kültür parklarında belli noktalara uğur böceği ve insanlara hiçbir zararı olmayan chrysoperia carnea, aenasius arizonensis, chilocorus bipustulatus, aphidius colemani ve orius niger adındaki 5 farklı türdeki predatör böcekleri bıraktı. Tarım Bakanlığı’na bağlı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, biyolojik mücadele biriminde görevli ziraat yüksek mühendisleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ilgili teknik personel tarafından yapılan salınım belirli aralıklarla iklim ve böceklerin durumuna göre gerçekleşecek. Proje sayesinde Mersin parkları ve yeşil alanları biyolojik mücadele yöntemi ile korunurken, çocuklar ve her yaştan insan kimyasal ilacın olmadığı bir havayı soluyacak.

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanı ziraat yüksek mühendisi Ferda Yarpuzlu, “Enstitümüz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında bir anlaşma yapıldı. Park ve bahçelere faydalı böcek salımı yapacağız. Bu yöntemle kimyasal ilaç kullanımı azaltılacak veya tamamen yok edilecek. Bu amaçla iklim ve böceklerin durumuna göre farklı tarihlerde salınım yapacağız. Bu ikinci salımımız. Bir sonraki salımı Haziran ayında düşünüyoruz. Farklı türlerde predatörlerimizi ve uğur böceğini salarak ilaç yerine biyolojik mücadele yaparak özellikle parklarda çocukların dolaştığı yerlerde ilaçsız temiz hava soluyarak oynayabilecekler. İnsanlarımız gelecek ve parklarda rahat rahat oturacak. Çevre kirlenmeden sağlıklı bir şekilde zaman geçirebilecekler” dedi.