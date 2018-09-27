Mersin'de 'Domates Tarla Günü' etkinliği

Mersin'in Silifke ilçesinde, 'İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında 'Domates Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Ören Mahallesi Tekiralanı mevkiindeki etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, 2002 yılından itibaren Silifke'nin yayla mahallelerine sulama suyunun gelmesiyle birlikte domates üretiminin de başladığını söyledi. Şu anda ilçede 24 bin dekar alanda 300 bin ton domates üretiminin yapıldığını kaydeden Gün, bunun büyük çoğunluğunun ise ihraç edildiğini belirtti. Gün, ekonomik olarak 22 mahallede domates üretiminin gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Üretimin önemine değinen Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşi Hayriye Cinbir ise üretken, çalışkan üreticilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Her birimiz neyi üretebiliyorsak en iyisini üretmek ve her geçen gün üretimi arttırmak durumundayız. Ülkemizin kaynaklarını iyi kullanıp üretime dönüştürebilirsek, güçlü ve aydınlık yarınlar bizim olacaktır" dedi. Cinbir sözlerini, "Tarladan yetiştirdikleri domatesle sofralarımızı zenginleştiren ve ülke ekonomisine destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bereketli bir hasat dönemi olmasını, herkesin bol ve helal kazanç elde etmesini diliyorum" şeklinde tamamladı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında başarılı olan üreticilere sertifikaları verilirken, üretici Remzi Taş'ın domates tarlasında hasat yapıldı.