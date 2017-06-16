Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 21:17

Mersin’de drone destekli huzur operasyonu

Mersin Otogarında 150 polisin katılımı ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.

Mersin’de drone destekli huzur operasyonu

16 Haziran 2017 21:17


Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ’huzur’ operasyonları sürüyor. Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) şüpheli şahıslar üzerinde ve perondaki yolcu otobüsleri içerisinde suç unsurlarına yönelik arama yapıldı.


Drone destekle yürütülen uygulamada, durumundan şüphelenilen şahıslar Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusundan geçirilirken, perona farklı illerden gelen ve giden otobüslerde detaylı arama yapılarak şüphe uyandıran el çantaları ve valizler kontrol edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların farklı bölgelerde belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:15
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!